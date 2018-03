Winnenden Brand bei der Paulinenpflege

Gegen 0:30 Uhr am Monatag ( 12.03. ) meldete ein Anrufer einen Schuppenbrand am Kreisverkehr gegenüber dem Rems-Murr Klinikum. Wie sich herausstellte, geriet Brennholz an einem Gebäude der Paulinenpflege aus unbekannter Ursache in Brand. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindert werden.