Winnenden Fotos: Brand bei Entsorgungsfirma

Winnenden.

Auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in der Daimlerstraße ist am Montag gegen 16:40 Uhr ein Papiercontainer aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Hierbei kam es zu erheblicher Rauchentwicklung, weshalb für die nahegelegene Bundesstraße ein Verkehrswarnfunk veranlasst wurde.