Winnenden Brand im WC: Lessing-Gymnasium für eine Stunde evakuiert

Winnenden.

Großer Einsatz wegen eines Brands im Lessing-Gymnasium. Am Freitag um 11.20 Uhr drang starker Rauch aus der Mädchen-Toilette des Lessing-Gymnasiums. Das Gebäude wurde sehr zügig und diszipliniert komplett geräumt, auch die Schüler der Robert-Boehringer-Schule gingen raus. Die meisten wurden in einem Pavillon und in der Haselstein-Schule untergebracht. Etliche blieben auch gerne im Freien vor der Schule und beobachteten den DRK- und Feuerwehreinsatz. Das DRK war mit mehreren Fahrzeugen, Einsatzkräften und einem Organisationsleiter am Ort in Bereitschaft, musste aber niemanden retten oder behandeln.