Leutenbach Brand in Lagerhalle

Leutenbach.

Am Donnerstagmittag hat es in Leutenbach in einer Lagerhalle in einem Gewerbebetrieb in der Ziegeleistraße gebrannt. Laut Polizeibericht erreichte die Brandmeldung gegen 13.50 Uhr die Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.