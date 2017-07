Bei der Firma Kärcher kam es am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr zu einem Brandalarm in einer Produktionshalle. Weil es in der Absauganlage Probleme gegeben hatte und es dadurch zu einer Rauchentwicklung kam, löste die Brandmeldanlage aus. Die Feuerwehr konnte nach Auskunft der Polizei einen Ausbruch eines Feuers rechtzeitig verhindern. Ein Schaden ist demnach nicht entstanden.