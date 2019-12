Winnenden-Breuningsweiler.

Am Freitagmorgen (20.12.) ist ein Auto in der Hasenäckerstraße in einem Vorgarten gelandet. Laut Polizei habe sich das Fahrzeug selbstständig gemacht und sei mit einem weitern Wagen in einem Vorgarten gelandet. Verletzt wurde dabei niemand. Weitere Angaben folgen.