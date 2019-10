Winnenden-Bürg.

Zu einem Zusammenstoß mit einem Auto und einem Pferd ist es am Mittwochabend (8. Oktober) gegen 19.20 Uhr auf der Kreisstraße 1914 zwischen Winnenden-Bürg und Baach gekommen. Das Pferd hatte laut Angaben der Polizei seine Reiterin abgeworfen und ist im Anschluss daran auf die Fahrbahn gelangt. Dort kollidierte das Tier mit einem Auto. Die Insassen des Autos blieben unverletzt. Das Pferd überlebte den Zusammenprall jedoch nicht und verstarb noch an der Unfallstelle. Am Auto entstand ein Blechschaden.