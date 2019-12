Winnenden Bürgerservicestelle: Wie gut funktioniert die Online-Terminvergabe?

Winnenden.

Ach du Schreck – der Reisepass läuft Anfang nächsten Jahres ab, dabei ist die Kreuzfahrt in der Karibik schon gebucht! Ein Gang ins Rathaus ist unvermeidbar, und das in der stressigen Vorweihnachtszeit, in der beruflich und privat der Kalender aus allen Nähten platzt! Da hat man doch keinen Nerv, sich vor der Bürgerservicestelle in die lange Reihe der Wartenden zu setzen!?! Stopp: Das muss man auch nicht mehr. Das Rathaus vergibt für die Bürgerservicestelle Termine mittels einer digitalen Neuerung: Man kann seinen Termin rund um die Uhr online zu Hause buchen. Wir haben uns erklären lassen, wie’s geht – und in sieben Schritten getestet, ob’s auch klappt.