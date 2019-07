Winnenden Citytreff: Gemeinderat betont Vorrang für Vereine

Seit 2016 hat der Citytreff ein neues Gesicht. Winnenden feiert seither nach einem zielgruppenorientierten Konzept, das seinerzeit im wesentlichen Hansjörg Neumann entwickelt und umgesetzt hat. Einer von mehreren Effekten war damals, dass plötzlich wieder mehr Vereine mitmischten und dass mehr Winnender Gesichter an den Ständen zu entdecken waren. Dieser Effekt hat sich in diesem Jahr etwas abgeschwächt. „Die Vereine waren in diesem Jahr nur bedingt da“, konstatierte die neue Kulturamtsleiterin Sybille Mack in der Sitzung am Dienstag, „auf alle Fälle wollen wir sie wieder mehr einbinden. Die Vereine haben Vorrang vor kommerziellen Anbietern.“

Mack und ihr Team haben das Konzept von 2016 fortgeschrieben und den neuen Gegebenheiten angepasst. Zwei Dinge werden geändert: Der Kronenplatz entfällt als Festgelände, weil dort ein großes Wohnhaus gebaut werden wird. Deshalb soll der Citytreff sich mehr am Viehmarktplatz und eventuell in der Paulinenstraße ausweiten. Zweitens: Die einheitlichen Festzeiten auf allen vier Plätzen des Citytreffs hätten sich nicht bewährt, sagt Mack: „Vielfach sind zum Beispiel die jungen Zielgruppen am Montagmorgen um elfe no ned onderwegs.“

Ortskenntnis soll Kriterium für Agentur sein