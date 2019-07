Winnenden Citytreff: Kein Tropfen vergossen

Winnenden. Am Eröffnungsfreitagabend geht der Citytreff gleich in die vollen. Wummernde Bässe heizen an der Wallstraße für die SWR3-Elchparty ein, das kleine, nostalgische Kettenkarussell dreht sich rasant auf dem Viehmarktplatz und am Kronenplatz spielt die Band No Change als Ersatz für die Nightliveband, deren Sänger kurzfristig erkrankte.