Winnenden Corona in der Kitanotgruppe

Ein Schreiben an die Eltern der betroffenen Kinder hat der städtische Amtsleiter für Jugend und Familien Thomas Pfeifer, bereits am Donnerstagabend per E-Mail verschickt: „Leider muss ich Ihnen eine schwierige Mitteilung machen. Ein Kind, das in den vergangenen Wochen die Notbetreuung des Gretel-Nusser-Kinderhauses besuchte, wurde positiv auf SARS-CoV-2 (Covid-19) getestet.“

Eltern und Kinder müssen sich in häusliche Isolation begeben

Für alle Personen, die in letzter Zeit Kontakt mit dem Kind hatten, sowie für das Kind selbst hat das Gesundheitsamt des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis die häusliche Isolation angeordnet. Im Schreiben von Dr. Marianne Reuter, Kinder- und Jugendärztin beim Landratsamt heißt es: „Wir bitten die Eltern der Kinder, die vergangene Woche in der Notbetreuung betreut wurden, sich mit ihren Kindern in häusliche Isolation zu begeben und hier insbesondere die Abstandsregeln einzuhalten und für häufiges Händewaschen der gesamten Familie zu sorgen.“