Winnenden Corona-Krise: Imbiss setzt Hoffnung auf Abholservice

Winnenden.

Modegeschäfte, Spielwarenhändler, Friseure und viele mehr haben keinen Entscheidungsspielraum: Schließen müssen sie. Anders geht es nicht. Nur bei Wirtschaften gibt es noch einen kleinen Ausweg. Sie dürfen ihre Gäste nicht hinsitzen lassen, aber sie dürfen Essen zum Mitnehmen verkaufen. Ist das eine Chance im Existenzkampf der kleinen Gastronomiebetriebe? Man könnte es meinen, wenn man alleine dran denkt, wie gut die vielen Innenstadt-Imbisse gelaufen sind in den Wochen vor der großen Kontaktsperre wegen des Coronavirus, wie groß die Schülerschwärme waren, die zu Bravissimo und zum Asia-Imbiss zogen in den Mittagspausen, wie stark der Andrang war im Arzum-Imbiss, bei Ali am Kronenplatz, in den Cafés, Restaurants und bei Bäckern in der Fußgängerzone oder beim Balkan-Grill in der Unteren Marktstraße. Ist davon jetzt gar nichts übrig?