Winnenden Coronavirus: Firma Kärcher ist gut gewappnet

Schwerpunkt aktuell ist „Prävention in unterschiedlichen Bereichen“. Beispiele:

Der Stab aktualisiert die Liste der Risikogebiete und orientiert sich dabei zwar im Prinzip an Experten-Vorgaben, denkt bisweilen aber auch darüber hinaus. „Südtirol“, sagt David Wickel-Bajak, „haben wir noch vor dem Robert-Koch-Institut als Risikogebiet geführt.“

Rückkehrer aus Risikogebieten gehen grundsätzlich 14 Tage ins Home-Office.

Ob Entwicklung oder Vertrieb – es gilt ein globales Reiseverbot: „Da fliegt niemand mehr in der Welt herum.“

Für externe Besucher gibt es straffe Auflagen. Wer das Gelände betreten will, muss zunächst ein Formular ausfüllen: Haben Sie Krankheitssymptome? Waren Sie in einem Risikogebiet? „Wenn man irgendwas mit Ja beantwortet, kommt man grundsätzlich nicht aufs Werksareal.“

Feste Essenszeiten für einzelnen Abteilungen

„Wichtig ist, die Bewegung einzuschränken – das gilt auch intern.“ Die Beschäftigten sind aufgerufen, Besprechungen vermehrt über Video- und Telefonschalten abzuhalten. „Es muss nicht sein, dass man quer über das ganze Gelände läuft“ wegen einer Konferenz.

„Die räumlichen Bereiche sollen bei sich bleiben“, es geht darum, Personenkontakte „auf ein Minimum zu reduzieren“. Es gibt zum Beispiel für die „einzelnen Abteilungen feste Essenszeiten in der Kantine“, damit sich die Firma nicht am Mittagstisch „durchmischt“.

Die Hygiene-Regeln wurden in vieler Hinsicht verschärft. Niemand mehr nimmt sich in der Kantine selbst sein Besteck aus der Ablage – das Kantinenpersonal teilt Messer, Gabel, Löffel aus. Vom Fuhrpark bis zu den Türklinken – „wir haben die Reinigungsintervalle erhöht“.

Einen Infektionsfall hat es bei Kärcher noch nicht gegeben

Der Krisenstab hat „Schlüsselrollen“ definiert – Positionen, die für die Aufrechterhaltung betrieblicher Abläufe besonders wichtig und schwer ersetzbar sind. Wenn für so eine Schlüsselaufgabe zwei Leute zuständig sind, arbeitet jetzt nur noch der eine im Büro, der andere von zu Hause aus. Damit ist im Krankheitsfall eine Art Rückfall-Ebene gesichert; „continuity management“, wie das bei Kärcher heißt.

Home-Office „wird vermehrt beworben“. Hier kommt Kärcher zugute, dass Heimarbeit im Haus schon recht verbreitet ist. Eingeführt wurde das, weil sich Kärcher als familienfreundliches Unternehmen versteht – jetzt entpuppt es sich als Vorteil in Krisenzeiten. „Viele Kollegen sind schon entsprechend IT-mäßig ausgestattet“, sagt David Wickel-Bajak.

So weit die Lage – einen Infektionsfall hat es bei Kärcher noch nicht gegeben. Aber das kann kommen. Und dann? Gibt es Worst-Case-Szenarien?

Wickel-Bajak lacht. „Da wollen Sie nicht wirklich eine verlässliche Antwort haben, oder?“ Die Situation sei „dermaßen dynamisch“, dass eigentlich „niemand Vorhersagen machen“ könne. Planspiele aber gibt es durchaus. Demnächst steht ein „Krisenstabs-Stresstest“ auf dem Programm – in einer Simulation soll das Team durchspielen, was bei einer Verschärfung der Lage zu tun ist, welche Mechanismen greifen müssen, was alles bedacht sein will. Bei der Feuerwehr nennt man das: „vor die Lage kommen“; sprich: Probleme erkennen, bevor sie überhaupt auftreten; Eventualitäten gedanklich durchdeklinieren. Wer immer nur reagiert, rennt am Ende womöglich hilflos hinterdrein. Bisher, sagt David Wickel-Bajak, „haben wir es relativ gut hinbekommen“.