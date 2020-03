Winnenden Coronavirus: OB Hartmut Holzwarth im Interview

Weil Erkenntnisse vorliegen, dass die Todesraten bei einer Infektion zweistellig sind bei diesen Personengruppen.

Wie sicher und wie konkret sind diese Erkenntnisse?

Also, der Virologe Christian Drosten, der die Bundesregierung berät und die Virologie an der Berliner Charité leitet, gibt eine Sterblichkeit von 20 bis 25 Prozent an für über 80-Jährige - und zwar unabhängig davon, ob eine Vorerkrankung vorliegt oder nicht.

Wie sollen Senioren sich schützen? Sollen sie nicht mehr einkaufen gehen? Sollen sie die Geselligkeit meiden?

Es geht jetzt wirklich darum, dass sie ihre Beteiligung am öffentlichen Leben einschränken. Sprich: Man sollte sich überlegen, ob man jetzt wirklich einkaufen gehen muss, ob man wirklich etwas braucht. Wenn man Unterstützung aus der Familie bekommt, sollte man sie annehmen und die Familie für sich einkaufen lassen. Wichtig ist dabei nur, dass man den direkten Kontakt zu Enkeln unterlässt, dass man Abstand hält, sich die Einkaufstasche hinstellen lässt und sie dann reinnimmt. Kinder und Jugendliche sind oft Überträger des Virus, ohne dass sie selbst merken oder sonst jemand merkt, dass sie infiziert sind. Deshalb ist es wichtig, dass man sich nicht berührt, nicht die Hand gibt. Ich will die Betagten ermuntern, dass sie eine Verhaltensumstellung planen und umsetzen.

Sollen Betagte ernsthaft für mehrere Wochen zu Hause bleiben?

Wenn möglich: ja. Manche Arztbesuche müssen sein. Aber alles andere lässt sich vermeiden. Es geht ja auch nicht darum, dass man die ganze Zeit im Haus bleibt. Spazierengehen ist kein Problem. Draußen in der Landschaft, im Wald und in den Weinbergen herrscht keine Ansteckungsgefahr. Nur die Begegnung mit anderen Leuten ist riskant. Man sollte, wenn man jemandem begegnet, ihn nicht umarmen und ihm nicht die Hand geben.

Wie ist Ihre Beobachtung: Schützen sich Winnender Senioren?

Leider beobachte ich in Winnenden täglich, dass viele Betagte noch immer, was ja grundsätzlich gut, jetzt aber falsch ist, sozial sehr aktiv sind und sich damit einer großen Gefahr aussetzen. Wenn sie angesteckt werden und an der Lunge erkranken, brauchen sie künstliche Beatmung, und die Beatmungsplätze in den Kliniken werden knapp, wenn das Virus sich weiter ausbreitet. In Frankreich sind die Engpässe schon da.

Also müssen die Betagten sich zurückziehen von Begegnungen. Sie können dann nur aus dem Fenster gucken und zuschauen, wie die Jungen vergnügt durch die Marktstraße schlendern. Was ist denn eigentlich mit den Jungen?

Auch für sie gilt: Es ist besser, im kleinen Kreis der Freunde zu bleiben, vielleicht zu Hause eine Fernsehserie zu schauen, anstatt zu großen Ansammlungen zu gehen. Die Jungen sollten sich zurückhalten, damit sie nicht zu Überträgern werden, damit sie die Alten nicht in Gefahr bringen. Und das Wichtigste ist: damit wir die Epidemie aufhalten. Wir müssen das Geschehen bremsen, um die Zahl der Erkrankten in Grenzen zu halten, weil wir nur eine begrenzte Zahl von Behandlungsplätzen haben.

Was bedeutet diese Epidemie für die ganze Stadt?

Dieses neue Coronavirus ist die größte medizinische Herausforderung seit der Gründung der Bundesrepublik, sagt der Virologe Drosten. Es wird auch für uns als lokale Gemeinschaft eine große Herausforderung. Es kommt darauf an, dass wir solidarisch miteinander umgehen. Die Jüngeren haben eine Verantwortung für die Älteren, und die Älteren müssen auf sich aufpassen. Es geht darum, dass wir eine solidarische Haltung einnehmen, und darum, dass wir auch dieser Haltung gemäß handeln.