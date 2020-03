Winnenden Darum bleibt die Post vorerst geschlossen

Winnenden.

Es gibt Läden, die dürften eigentlich noch aufhaben, und sie schließen trotzdem. Dazu gehört die Postagentur in der Marktstraße, die am Samstag noch einen guten Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften hatte, deren Inhaberin in der letzten Woche aber auch erlebte, dass zwar viele Kunden rücksichtsvoll an die Abstandsregeln denken, aber nicht alle, und dass wegen einiger weniger doch eine Schutzscheibe aus Plexiglas an ihrer Kasse nötig wird. Für sie als Selbstständige, die im Auftrag der Post deren Dienstleistungen verkauft, ist das gar nicht so einfach mit dem Plexiglas.