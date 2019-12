Winnenden Das Pflaster in der Schlossstraße soll schnell weg

Winnenden.

Wer mag noch das Pflaster in der Schlossstraße? Oder in der Mühltorstraße und den anderen Seitenstraßen der Marktstraße? Es ist mittlerweile alt, hat sich gesetzt, wird holprig, die Fugen klaffen so breit, dass ganz normale Absätze versinken und festklemmen, von Stilettos wollen wir gar nicht reden. Mittlerweile empfiehlt sich festes Schuhwerk wie bei einer Bergwanderung, bei Kinderwagen eine weiche Federung und bei Rollstühlen eine robuste Konstitution – aber wer hat die schon, wenn er im Rollstuhl fährt?