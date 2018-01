Winnenden Das Schicksal der Stadtbäume

„Der Nussbaum stand auf Privatgelände, aber direkt am Fußweg, der vom Dorfplatz aus zum Höfener Bädle führt“, sagt Armin Schröder. Stürzt er um, sind Menschen in Gefahr. Der Gärtner hat ein geschultes Auge für kranke Bäume, sah viel Totholz in der Krone und abgeplatzte Rinde am Stamm. Übers Ordnungsamt wurde der Besitzer, ein früherer Kollege von Schröder, benachrichtigt. „Er holte einen Gutachter, der bestätigte, dass der Baum sofort wegmuss.“ Vor vier Wochen war das.

Am seidenen Faden

Von „kerngesund“ wie in der Höfener Gerüchteküche behauptet, kann also keine Rede sein. Die Sägefläche zeigt’s genau. „Die Kampfzone des Brandkrustenpilzes hat fast den gesamten Stamm verfaulen lassen“, so Schröder. Das intakte Leitgewebe war nur noch der sprichwörtliche seidene Faden, an dem der Baum hing. Man kann beinahe mit dem Finger Löcher in den großen Teil des mürben Holzgewebes pulen. Ob das leer stehende Bauernhaus und die Fachwerkschuppen in Privatbesitz dereinst Baugelände werden, steht mit der Fällung in keinerlei Zusammenhang. Die Stadtgärtnerei ist für sichere Bäume zuständig, sonst nichts. „Wenn ich sehe, dass einer bald umfallen könnte, muss ich es melden.“

Die fünf Platanen am Holzmarkt, dem Parkplatz zwischen Gasthaus Traube und Olympia-Kino, stehen indes tatsächlich der Neubebauung der dahinterliegenden Innenstadtbrache mit einem Wohn- und Geschäftshaus im Wege. Wie berichtet, wird die Stadt den Platz davor vermutlich 2019 neu gestalten müssen. Die Planung ist noch nicht konkret, gewünscht sind aber durchaus wieder ein paar Bäume.

Glasknochenkrankheit und Blattpilz

Armin Schröder sieht in der Neugestaltung eine Chance – denn die Platanen leiden seit etwa fünf Jahren an einer Art Glasknochenkrankheit. Das ist keine Erbkrankheit wie beim Menschen, sondern dem Massaria-Pilz geschuldet, der in die Triebspitzen dringt und die Äste unvermittelt abbrechen lässt. „Das Tückische ist, dass er von unten nicht zu sehen ist. Wenn wir nicht rechtzeitig schneiden, werden Autos beschädigt oder Menschen gefährdet“, so Schröder. Im Sommer hat der Gärtner außerdem an der Laubfarbe gesehen, dass sich der Platanen-Blattpilz ausbreitet. „Auch er schädigt den Baum, seine Vitalität nimmt über die Jahre ab.“ Je stärker die Äste eingekürzt werden, je weniger Laub den Baum schützt, desto mehr leidet er außerdem unter der Sonnenstrahlung. „Es sind immer mehrere Faktoren, die einem Baum zu schaffen machen.“

Die vor 50 Jahren gepflanzten Platanen, man kennt sie als Schattenspender in südlichen Ländern, galten lange als ideal fürs problematische Stadtklima. Doch mittlerweile ist ihre Pflege „mit unheimlich hohen Kosten verbunden“. Da sie stark wüchsig sind, werfen ihre Wurzeln auch den Straßenbelag auf, für Fußgänger sind das Stolperfallen. „Auf dem Holzmarkt muss man schauen, wie viel Platz dem neuen Baum eingeräumt werden kann und eine Baumart wählen, die damit klarkommt“, so Schröders Rat für die Neubepflanzung.