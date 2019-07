Winnenden Das traurige und unaufhaltsame Ende einer märchenhaften Bäckerei

Brezelfreunde und Bäckereiverkäuferin entwickelten eine kleine Solidargemeinschaft. Die Kunden betrieben Mundpropaganda für die nette Kleinbäckerei. Von weiter entfernten Wohngebieten radelten gestandene Winnender an den Rotweg, um die sagenhafte Bäckereiblüte zu befördern. Yonca Soydan, die Schwester des Bäckers und Backwarenverkäuferin, genoss ihre Kundschaft. „Es sind so viele nette Leute gekommen“, erzählt sie. Seit 9. März verkauft sie am Tag, und ihr Bruder backt in der Nacht.

Arbeit in der Nacht ist hart

Die Arbeit am Tag, die Begegnungen mit neuen Kunden – das ist etwas Schönes. Aber die Arbeit in der Nacht ist hart. Und sie war an diesem Ort nicht üblich. Früher hatte Bäcker Tobias Maurer dort eine Verkaufsniederlassung. Er hatte die Erlaubnis, Brötchen zu verkaufen. Aber: Nachts den großen Backofen anzuheizen und die Teigmaschine laufen zu lassen – das fing erst Hilmi Soydan an. Er dachte: Hier sind auch andere Geschäfte. Hier war schon eine Bäckerei. Das müsste gehen.

Ohne Gutachten geht es nicht

Aber so einfach ist es nicht. Hilmi, der Bäcker, hätte eine Nutzungsänderung beantragen müssen. Man sagte ihm bei der Stadt, dass er dafür ein Lärmschutzgutachten braucht, dass man ihm helfen wolle, dass es wahrscheinlich schon möglich sei, aber dass ohne Gutachten gar nichts geht. Timm Hettich und Markus Schlecht vom Rathaus wollten dem Bäcker goldene Brücken bauen, wollten ihm alle Hindernisse aus dem Weg räumen – nur auf das Gutachten dürfen sie nicht verzichten.