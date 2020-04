Winnenden Der Amoklauf und das „System Polizei“

Kappel gerät in einen „Kreislauf aus Krankschreibungen, Wiedereingliederung und vergeblicher Suche nach Hilfe“. Und in der Nacht erscheinen ihm die toten Kinder.

Das System, findet Kappel, fordere „maximale Leistung um jeden Preis“ und habe kein Sensorium für Seelennöte. Dass sich darin „kein Platz für traumatisierte Beamte fand, wurde mir immer klarer“. Er führt Prozesse um seine Dienstunfähigkeit; und fühlt sich zum „Simulanten“ abgestempelt, der doch nur die Chance nutzen wolle, „frühzeitig aus dem Dienst auszuscheiden“. Er erzählt dem „Spiegel“ seine Geschichte; und empfindet sich danach als „Nestbeschmutzer“ verfemt. Er erstattet Anzeige gegen einen Polizeiarzt wegen übler Nachrede, reicht eine Dienstaufsichtsbeschwerde ein; und erlebt sich ausgegrenzt als „Störfaktor“ und „Querulant“.

Im Jahr 2015 beginnen ihn Kopfschmerzen zu peinigen, manchmal kann er das Bild nicht mehr scharf stellen und fängt an zu schielen: ein Hirntumor. Zwischenzeitlich scheint die Krankheit überwunden, dann meldet sich das bösartige Gewächs in seinem Kopf wieder zurück. Kappel verliert ein Auge. Noch immer besuchen ihn die toten Kinder an seinem Bett.

„Ich kann den Erinnerungen nicht entkommen“, schreibt Ernst Kappel. Die Verletzungen seien tief – und „mein Dienstherr hat sie immer wieder aufgerissen“.

„Vogelfrei“: Ein methodischer Einwand

Soweit Ernst Kappel in diesem Buch seine eigene Wahrheit, seine subjektive Sicht der Dinge erzählt, ist es verständlich, wenn er dabei die andere Seite nicht zu Wort kommen lässt: Journalistisch wägendes Einerseits und Andererseits wäre zu viel verlangt von einem so tief Verwundeten.

Dennoch kann man dem Buch einen grundlegenden methodischen Einwand nicht ersparen. Kappel hat es gemeinsam mit der Journalistin Caroline Wenzel geschrieben, am Ende des Textes findet sich eine Reihe langer Interviews mit Fachleuten – Traumatherapeuten, Anwälte, Selbsthilfegruppen-Gründer –, die Kappels individuelle Geschichte einordnen und objektivieren sollen. Spätestens an dieser Stelle wäre es dringend geboten, auch Vertreter der polizeilichen Hierarchie zu Wort kommen zu lassen.

Der Traumatherapeut Harald Requardt behauptet: Dass Kappel sich an den Spiegel wandte, „hat der Dienstherr als Verrat gesehen und gesagt, das zahlen wir dir heim“, danach sei Kappel „vogelfrei“ gewesen. Und Requardts Kollegin Gaby Breitenbach: „Ich denke, es gibt schon ein Schweigegebot innerhalb des Konzerns Polizei.“

Vogelfrei: Das bedeutet rechtlos, zum Abschuss freigegeben. Heimzahlen: ein anderes Wort für Rache. Schweigegebot: Das kennt man sonst aus Mafiafilmen, als „Omertà“. Konzern: Das klingt nach skrupellosem Turbokapitalismus. Zu derart vernichtenden Vorwürfen, nicht die andere Seite anzuhören, ist ein journalistisch schwer begreifliches Versäumnis.

Die andere Seite: Die Sicht eines Vorgesetzten

Am Abend des 11. März, erzählt der damalige Waiblinger Polizeichef Ralf Michelfelder, habe er gemeinsam mit dem zuständigen Oberstaatsanwalt etwas beschlossen, das komplett quer stand zur Strafprozessordung: Auch wenn wir dafür später Ärger bekommen könnten – wir veranlassen keine Obduktionen; wir wollen den Eltern das nicht antun, wir wollen ihnen ihre Kinder so schnell wie möglich zurückgeben; diese Menschen haben ein Recht, ihre Geliebten zu Grabe tragen zu dürfen, ohne tagelang warten zu müssen.

Also mussten die Wunden wenigstens kriminaltechnisch dokumentiert werden. Viele Techniker waren anderweitig eingespannt, unter anderem bei der Spurensicherung in der Schule; die Bürde, die Toten fotografieren zu müssen, landete auf Kappels Schultern. Die Entscheidung fiel in der Not, unter Zeitdruck, aus ehrenwerten Gründen. War sie dennoch falsch? Vielleicht.

Kein Polizist wurde danach alleingelassen mit seinen Seelenwunden, sagt Michelfelder. Bereits am 11. März „haben wir einen eigenen Ermittlungsabschnitt ,Betreuung’ eingerichtet“ und Konfliktberater, Polizei-Ärzte, -Psychologen, -Seelsorger aus dem ganzen Land zusammengezogen. Einzelne Beamte wurden auf Kurzurlaube in Polizei-Heime geschickt, ganze Teams in Supervision. Ernst Kappel sei im August 2009 erstmals in Kur gegangen, es folgten ambulante Therapien und ein therapeutischer Segeltörn. Es gab vieles. War es dennoch zu wenig? Vielleicht.

Ob mancher Vorwürfe, die Kappel erhebt, wirkt Ralf Michelfelder regelrecht konsterniert. „Wir saufen das Problem weg“, derlei soll er geraten haben?! So rede er nicht, so denke er nicht. Der Tod ein Tabu bei der Polizei? „Genau das Gegenteil ist der Fall!“

Lange vor dem Amoklauf habe er in jeder Dienststelle einen Konflikthandhaber installiert, einen Kollegen mit psychologischer Zusatzbildung. Die Idee: Ob Alkoholprobleme, Ehekrise oder schlimme Einsatzerfahrungen – „es gibt nichts, über das man nicht sprechen kann; außerhalb der Hierarchie“; ohne, dass der Chef davon erfährt.

Ein Polizist ist ein Cowboy, cooler Schweiger, harter Hund? Sicher, es gebe Kollegen, die so ein Selbstbild kultivieren und sich sorgen, „das Gesicht zu verlieren“, wenn sie Verletzbarkeit offenbaren – aber dass die Führung derlei verlange, sei einfach ein Zerrbild.

Wurde Kappel gemobbt nach dem „Spiegel“-Bericht 2012? Michelfelder denkt lange nach. Er glaube: nein. Eins aber stimme: Der Artikel habe „viele Leute verletzt, die sich stark um Ernst Kappel bemüht haben“, Polizeipfarrer, Kollegen, Leute, die versucht hatten, ihm zu helfen, und nun all ihren Einsatz „de facto negiert“ sahen.

Nah am Trauma: Beruf Polizist

Ein Polizist sieht Schlimmes, an Tatorten und Unfallstellen, Verletzte und Tote, von Zügen zerstückelte Torsi, von Flammen verkohlte Körper. Wenn ein Mensch vor solchen Schrecken steht, schreit alles in ihm: „Schau weg!“ Ein Polizist aber muss hinschauen: ganz genau und immer wieder.

Man könne sich, sagt Ralf Michelfelder, die Gesellschaft als Haus vorstellen. Die meisten wohnen im ersten oder zweiten Stock, einige darüber. Durchs Erdgeschoss eilen sie nur auf dem Weg nach oben. Polizisten hingegen „gehen in den Keller“, begegnen Situationen, „die manche Leute ihr ganzes Leben lang nicht kennen“, blicken „in Abgründe, von denen viele gar nicht wissen, dass es sie gibt“.

„Viele Polizisten“, berichtet der Therapeut Harald Requardt in Kappels Buch, „sagen hinter vorgehaltener Hand deutlich: Ich weiß, ich bin traumatisiert. Aber ich werde mich hüten, das jemals zuzugeben. Denn sonst kann ich meine Karriere vergessen.“ Und ein Polizeiarzt habe mal gestanden: „Wenn ich jeden Polizisten, der eine posttraumatische Belastungsstörung hat, berenten würde, dann hätte ich viel zu tun.“

Viele Polizisten sind an Grenzen gegangen am 11. März und darüber hinaus – die meisten sind gesundet, einige nicht. Die Schuld daran trägt das „System Polizei“, ein kaltherziger Apparat ohne Verständnis für die Seelennöte des Fußvolks: Diese Antwort legt Kappel nahe. Nein, es stimmt nicht, dass „wir nichts unternommen hätten“, um Kollegen zu helfen – nur war „die Wucht“ dieses fürchterlichen Tages „einfach zu groß“: Das ist Michelfelders Sicht.

Zwei subjektive Wahrheiten; vielleicht liegt die objektive dazwischen. Polizist, das ist ein „extrem traumaanfälliger Beruf“, deshalb müsste es viel ausgefeiltere „Schutz- und Unterstützungsstrukturen“ geben, und die Politik müsste bereits bei der Personalkalkulation einberechnen, dass „viele Mitarbeiter vielleicht dauerhaft ausfallen“: Das sagt die Therapeutin Gaby Breitenbach im Buch. Selbst, wenn wir unterstellen, dass „das System“ nach dem 11. März nicht stumpf und achtlos reagiert habe, sondern durchaus mit gutem Willen und Empathie – die Fragen, die Ernst Kappel aufwirft, sind wichtig, niemand sollte sie leichtfertig abtun: Reichen die psychologischen Hilfsangebote, die im Polizei-Apparat institutionell verankert sind? Oder braucht dieser Beruf nicht einfach noch viel mehr Flankenschutz? Mehr an hoch spezialisierter Begleitung? Mehr an Problembewusstsein schon in der Ausbildung?

Zur ganzen Wahrheit aber gehört wohl auch dies: Ein Tag wie der 11. März hinterlässt dauerhaftes Leid; kein noch so entwickeltes Fürsorgenetz kann das verhindern.

Hintergrund

Caroline Wenzel und Ernst Kappel: „System Polizei – der Kommissar und der Amoklauf von Winnenden“, 334 Seiten, 25 Euro Verlag Klöpfer, Narr.

Caroline Wenzel ist Fernsehjournalistin. Seit 1997 arbeitet sie als Redakteurin und Filmautorin für den Südwestrundfunk, ARD, und Arte. Sie ist Diplom-Psychologin und hat sich während des Studiums auf die Bereiche Klinische Psychologie und Kriminologie spezialisiert.

Ernst Kappel wurde 1963 in Schwäbisch Gmünd geboren, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er trat 1983 in den Polizeidienst des Landes Baden-Württemberg ein. Er ist Karatelehrer und Träger des 6. Dan Grades und betreibt diese Kampfkunst seit 40 Jahren. Mittlerweile ist der aus dem Polizeidienst ausgeschieden und hat eine Ausbildung zum Mental Practitioner (Mentaltrainer) absolviert.