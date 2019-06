Winnenden Die Brille, die Albträume verhindern soll

Einem Albträumer müsste während des Traums klargemacht werden, dass er träumt. Wenn diese Tatsache ins Bewusstsein sickert, dann ist der nächste Schritt zum anderen Handeln im Traum nur noch ein vergleichsweise kleiner. Um so an die Misere heranzugehen, müssen Albträumer bislang ins Schlaflabor. Dort werden sie verkabelt. Und zwar ausgiebig und höchst unbequem, inklusive schlimmer Hautreizungen durch die Elektroden. Denn um dem Träumer im richtigen Augenblick ein Signal, Musik zum Beispiel, geben zu können, damit er seinen Traum umgestalten kann, muss erst mal erkannt werden, dass geträumt wird. Dafür werden zurzeit noch die Hirnströme, die Augenbewegungen und die Muskelspannung gemessen. Das Verfahren funktioniert. Das wurde wissenschaftlich bewiesen. Doch das Verfahren, das für guten Schlaf sorgen soll, ist gutem Schlaf ob der Umstände ziemlich abträglich.

Nicht den Lasern widmen, sondern den schönen Träumen

Und hier setzt Gerhart Schroff an. Er fragte sich: Wie geht’s einfacher? Und beschloss: Er und ein weiterer Mitarbeiter werden sich eine ganze Entwicklungszeit lang nicht mehr nur den Lasern und der Dichtigkeit widmen, sondern auch den schönen Träumen. Sogar Fördermittel hat’s für das Projekt gegeben.

Gerhart Schroffs Ansatz: Die vielen Kabel im Schlaflabor müssen weg. Die Traumphasen des Schläfers müssen unkomplizierter zu erkennen sein. Überhaupt sollte das Ganze idealerweise zu Hause und im eigenen Bett über die Bühne gehen können. Daher müssen die angeschlossenen Gerätschaften, möglichst wenig und möglichst klein sein, Daten müssen via Bluetooth übertragen werden können.

Sensoren messen die kleinsten und schnellsten Augenbewegungen

Geht nicht? Doch! Mit einer speziellen Brille, einem Handy oder Laptop und dem richtigen Programm. Gerhart Schroff und sein Kollege haben probiert, geschlafen, geträumt und sich gegenseitig überwacht. Sie haben Sensoren entwickelt, die auf engstem Raum in der Lage dazu sind, kleinste und ganz schnelle Augenbewegungen wahrzunehmen und diese an den Computer zu übermitteln. Der erkennt dann, dass der Schläfer jetzt träumt. Dann meldet er der Brille zurück, dass sie zwei kleine LEDs aufleuchten lassen soll – das Signal an den Träumer. Die LEDs leuchten nur so schwach, dass der Träumer nicht aufwacht. Aber eben doch so stark, dass er nach einigem Üben in der Lage dazu sein soll, das Träumen zu erkennen und Einfluss zu nehmen.

Zugegeben, noch ist die Brille von Gerhart Schroff auch nicht wirklich bequem. Denn das Testmodell ist eine Arbeitsschutzbrille, groß und breit und hart, mit noch genauso kuscheluntauglichen Platinen, Kabeln und Steckern. Jetzt, sagt Gerhart Schroff, bräuchte er dringend jemanden, der den Traum von den guten Träumen mitträumt. Und der das Know-how mitbringt, wie so plastikstarres Zeug flexibel werden kann, damit es in einer weichen Schlafmaske arbeitet und dabei niemanden mehr stört.

Wenn´s klappt, könnte es vielen helfen

Wenn’s wirklich irgendwann zu solch einem ausgefuchsten Modell kommt, könnten sich Patienten viel Aufwand ersparen. Auch für Krankenkassen und Ärzte wäre die Traumbrille ein Gewinn. Denn, Gerhart Schroff ist sich sicher, wenn alles klappt, dann würden Albträumer sehr schnell die richtige Technik erlernen und von ihrem Leiden geheilt sein können. Und selbst auf dem eher esoterischen Markt könnte die Brille der Renner werden. Denn, sagt Gerhart Schroff, luzide Träume seien eine „fantastische Wahrnehmung“, ein „immenses Glücksgefühl“. „Da schweben Sie noch Wochen danach.“