Winnenden Die Packstation, die gar nicht da ist

Derweil läuft die Anfrage bei Aldi ins Leere. Sie seien nur die Vermieter für das benötigte Gelände, antwortet ein Sprecher. Alles andere müsste man bei der DHL erfragen. Aha, kombiniert der Reporter, also ist dort tatsächlich etwas vermietet. Umso mysteriöser wird die Geschichte. Denn eine Packstation in Winnenden wäre gut, da sind sich die Facebook-Gruppenmitglieder einig. Die Station am Leutenbacher Aldi sei ja auch ncht mehr da, da würde doch gerade umgebaut. Aber sicht- und erreichbar sollte so eine Packstation schon sein.

Der Fall ist geklärt

Dann der Rückruf aus Stuttgart von DHL. Ja, es gibt tatsächlich eine Packstation Nr. 114. Allerdings erst voraussichtlich ab August 2019. Die Aufstellung hatte sich immer wieder verzögert. Der Eintrag war nur für die interne Datenbank bestimmt gewesen und hat es dann irrtümlich auf die Homepage in die Liste der aktuellen Packstationen geschafft. Kein Mysterium, lediglich ein Irrtum. Der solle jetzt auch schleunigst aus der Standort-Suche raus, damit nicht noch mehr Rätsel aufkommen.

Winnenden bekommt also eine DHL-Packstation am neuen Aldi in der Schorndorfer Straße - allerdings frühestens ab August. Zur Sicherheit aber vorher erst mal nachschauen, bevor man sich was dorthin zuschicken lässt.