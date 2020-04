Winnenden Die Rettung ist ein Dixie-Klo

Für sie und ihre Kollegen sei die Situation besonders schlimm, seit alles geschlossen hat. Drückt die Blase, bleibe die öffentliche Toilette am Bahnhof, aber sie sei in aller Regel „unzumutbar“. In einer Mail und am Telefon schildert sie unappetitliche Details, die sie und ihre Kollegen „nicht nur einmal“ antreffen mussten: Spritzen liegen drin, Zigarettenkippen am Boden, Kloschüssel und oft auch der Boden sind mit Fäkalien und Urin verschmutzt. „Man kann nicht reingehen, ohne fast spucken zu müssen“, so die Busfahrerin. „Viele können sich das gar nicht vorstellen, weil sie im Büro arbeiten und die Sanitäranlagen zwei Räume weiter haben.“ Vor Ausbruch der Pandemie habe man sich arrangiert, fährt die Busfahrerin fort: Toll sei es zwar nicht gewesen, beim Bäcker „wie ein Bittsteller“ dastehen zu müssen und nach dem Besuch des stillen Örtchens in der Raucherkneipe „zu riechen als wäre man ein Aschenbecher“, aber wenigstens plage einen hinterher das Bedürfnis nicht mehr.