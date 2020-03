Winnenden Die Winnender Virenschutzwand

Acht Millimeter Plexiglas liegen nun zwischen Kunden und den Mitarbeitern der Apotheke. Eingefasst ist die Schutz-Scheibe in Profilleisten aus Buchenholz und Verbinder aus verchromtem Messing. „Der Kunde steht einer fast deckenhohen Konstruktion ohne Löcher zum Durchgreifen gegenüber“, erklärt der ausgebildete Ingenieur Wilfried Beller die von ihm ersonnene Konstruktion.

Schwäbischer Tüftlergeist mit einigen Besonderheiten

Genau sie, die lückenhaften Konstruktionen mit Durchreichen für Ware und Geld, so groß wie Klopapier-Zehnerpackungen, seien das Problem vieler „Spuckschutz“-Vorkehrungen, die auf Wochenmärkten, in Bau- und Supermärkten schon installiert wurden. „Die Viren lassen sich von den paar Zentimetern Plexiglas nicht sonderlich beeindrucken“, rügt Wilfried Beller, der Erfinder des Apotheken-Spuckschutzes. Das Risiko, eine Ladung Viren abzubekommen, sei mit 15 bis 20 Zentimeter über dem Auflagebereich vor der Kasse angebrachten Scheiben gegeben. „Beim Husten und Sprechen werden Aerosole frei, über die das Virus verteilt wird, und die kommen seitlich, oben und unten munter vorbei“, so Beller. Einen weiteren Makel hat seine Frau, die Apothekerin Elke Seitz-Beller, beim Einkauf schon beobachtet: Reflektierende Scheiben geben dem Kunden das Gefühl, beim Sprechen nicht gehört zu werden. „Viele helfen nach, indem sie sich runterbeugen und durch die freie Lücke sprechen. Diese Probleme beim Abstandhalten sollen sich mit der „in Winnenden einmaligen“ vollflächigen Konstruktion nicht wiederholen.