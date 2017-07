Winnenden Doppelter Regenbogen über Höfen

Winnenden.

Wenn die Natur alle Farben ausbreitet, dann wird’s ein doppelter Regenbogen wie am Mittwoch kurz nach 18 Uhr bei Winnenden-Höfen. Die Sonne schien von Westen her. Über Winnenden hingen schwarze Wolken. Windböen und Regen drückten aufs Getreidefeld an der Straße nach Birkmannsweiler. Bis sich der Regenbogen auflöste, blieben Autofahrer stehen, staunten und knipsten.