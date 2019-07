Winnenden Drohnenflug über Citytreff - Polizei sucht Zeugen

Winnenden.

Beim Winnender Stadtfest Citytreff kam es am Montagabend gegen 22.30 Uhr zu einem Vorfall mit einer Drohne. Zeugen bemerkten das Fluggerät zunächst in großer Höhe. Der Drohnenpilot senkte die Flughöhe über dem Kronenplatz dann auf etwa 15 Meter ab. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sprach ein 26-Jähriger daraufhin den 30-jährigen Drohnenpilot an. Es kam zum Streit und der 26-Jährige verständigte die Polizei.