Winnenden Ein Hund als Therapeut im Schloss Klinikum

„Wenn Gino mich begleitet, bekomme ich viel schneller Zugang zu meinen Patienten. Die meisten sind demenzkrank oder depressiv und öffnen sich mir nur sehr selten. Ein Hund kann in solchen Situationen oft ein Türöffner sein“, erzählt Sabine Kräker bei der Vorstellung von Gino im Klinikum Winnenden. Das Therapiebegleithundeteam ist in allen Stationen der Alterspsychiatrie tätig und bietet Gruppenangebote und Einzelsettings an. An einer Gruppensitzung, die an diesem Tag stattfindet, nehmen zehn von Sabine Kräkers Patienten teil, die alle an Depressionen leiden. Zu Anfang darf jeder Patient Gino ein Leckerli geben, um sich mit ihm vertraut zu machen. Im Anschluss hat Sabine Kräker verschiedene leichte Übungen vorbereitet, die ihre Patienten mit Gino durchführen und ihn so besser kennenlernen.

Patienten blühen durch Gino regelrecht auf

Viele blühen durch den Umgang mit Gino regelrecht auf und fangen an, von ihrer Vergangenheit zu erzählen und davon, dass sie früher selbst einen Hund hatten. Patienten, die Gino vor der Therapiesitzung mit Vorsicht begegnet sind und sich nicht getraut haben, ihm ein Leckerli zu geben, trauen sich nach der Sitzung sogar, ihn zum Abschied zu streicheln. Natürlich achtet Sabine Kräker auch streng darauf, dass Gino zu keiner Zeit überfordert ist und genügend Pausen macht. „Er darf nur zwei Stunden am Tag aktiv am Patienten arbeiten, den restlichen Tag hat er frei. Wenn er während einer Gruppensitzung oder eines Einzelsettings gestresst ist, kann er sich jederzeit auf seine Decke zurückziehen, dann darf niemand ihn stören“, erläutert sie.

Nach jeder Sitzung belohnt Sabine Kräker Gino, indem sie mit ihm beispielsweise in den Park Ball spielen geht.