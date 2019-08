Winnenden Ein Verletzter nach Unfall auf B14

Am Sonntagabend ( 18.08. ) ist es gegen 22:10 Uhr in der Ausfahrt der B14 an der Anschlussstelle Winnenden-Süd in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Unfall gekommen. Eine Person ist laut Angaben der Polizei leicht verletzt worden. Zwei Fahrzeuge werden abgeschleppt (Stand 23 Uhr). Die Feuerwehr Winnenden war mit 5 Fahrzeugen und der Rettungsdienst mit Rettungswagen, Notarzt und Einsatzleiter vor Ort. Zum Unfallhergang haben wir von der Polizei im Augenblick noch keine Aussage erhalten können. Es wird nachberichtet.