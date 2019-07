Winnenden Elfjähriger Flüchtlingsjunge will in Schweden bleiben

Das Kind habe nun in Schweden einen Asylantrag gestellt. Nun obliegt es den Behörden dort, eine Entscheidung zu treffen. Sie könnten das Kind auch zurückschicken – aber danach sieht es im Moment nicht aus.

Natürlich hätte der Junge nicht einfach so den Rems-Murr-Kreis verlassen dürfen. Theoretisch könnte der Landkreis deshalb Anzeige erstatten, zumal das plötzliche Verschwinden des Jungen die Behörden tagelang in Atem gehalten hatte. Das Landratsamt wird laut Kienzle aber von einer Anzeige absehen.

Nähe zu Angehörigen gesucht

Es sei menschlich völlig verständlich, dass ein Elfjähriger die Nähe zu Angehörigen sucht, hatte Polizei-Pressesprecher Ronald Krötz seinerzeit gesagt, als nach Tagen des Bangens klar war: Dem Kind geht’s gut. In Schweden leben seine Großeltern, ein Onkel und eine Tante. Im Rems-Murr-Kreis hatte der Junge nur Kontakt zu einem Onkel, der in Fellbach lebt. Wo seine Eltern sich aktuell aufhalten, ist nicht bekannt. Seinerzeit gab es Anhaltspunkte, dass der Vater des Jungen seinen Sohn im Frühjahr 2018 anderen Flüchtlingen anvertraut hatte, damit wenigstens das Kind aus dem Irak herauskommt.

Die Vorgeschichte nochmals in Kürze: Am Freitag, 22. März, verließ der Junge mittags die Stöckachschule in Winnenden – und verschwand. Seinerzeit lebte der Elfjährige in einer Wohngruppe der Paulinenpflege in Winnenden-Schelmenholz. Im Mai 2018 war er ohne Eltern nach Deutschland gekommen und wenig später in die Wohngruppe aufgenommen worden. Er lernte sehr schnell Deutsch, galt als prima Schüler, war nie zuvor einfach so ohne Rücksprache seiner Wohngruppe ferngeblieben. Deshalb mussten die Behörden mit dem Schlimmsten rechnen, als der Junge als vermisst gemeldet wurde. Die Behörden veröffentlichten ein Foto des Jungen, baten um Hinweise, durchkämmten mit einer Vielzahl von Einsatzkräften die Gegend ums Winnender Wunnebad. Vier Tage nach seinem Verschwinden, am Dienstag, 26. März, kam die erlösende Nachricht: Dem Jungen geht’s gut. In einem auf Facebook veröffentlichten Video meldete sich der Elfjährige selbst zu Wort, hielt eine schwedische Tageszeitung in die Kamera und erklärte: „Ihr braucht keine Angst zu haben.“ Er halte sich bei Verwandten in Schweden auf – und wolle nie wieder zurück nach Deutschland.