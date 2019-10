Winnenden Eltern beklagen schlechte Busverbindung zur Waldorfschule

Elterninitiative listet Störfälle bei den Busfahrten auf

Mittlerweile hat sich eine Elterninitiative Engelberg-Bus gegründet, die mit Briefen an die Busunternehmer Dannenmann und Knauss sowie ans Landratsamt und an die (Ober)-Bürgermeister der Raumschaft auf die Probleme aufmerksam macht. Bastian Gscheidle und Holger Neuerer aus Winnenden, Mitglieder der Initiative, haben Vorfälle dokumentiert.

- Am Donnerstag, 12. September, kommen Kinder zu spät in den Unterricht.

- Am Montag, 15. September, stehen sie morgens ohne Anschlussbus in Hößlinswart. Ein Ersatzbus bringt sie 40 Minuten verspätet zur Schule.

- Am Mittwoch, 17. September, fährt der Bus einige Minuten früher an der Schule ab als angekündigt. Mehrere Kinder verpassen den Bus – Eltern holen sie in Privatautos ab.

- Seit der Straßenbaustelle ist der Umstieg nicht mehr in Hößlinswart, sondern manchmal im Erlenhof und manchmal in Steinach. Erstklässler und Zweitklässler kommen mit solchen Ortswechseln nicht klar.

- Am 20. September fährt der Bus in Birkmannsweiler und Erlenhof zu früh los – Eltern fahren in Autos hinterher.

- Am 23. September fährt der Bus der Linie 336 an der sicheren Bushaltestelle Erlenhof vorbei. Die Kinder im Bus protestieren. Wenig später lässt der Busfahrer dann eben die Kinder auf der Straße nach Winnenden aussteigen.

- Am 1. Oktober verlassen die Kinder der Raumschaft Winnenden den Unterricht auf dem Engelberg schon zehn Minuten vor den anderen. Der Bus ist trotzdem schon weg.

Landratsamt rechnet mit Entspannung nach den Herbstferien

Das Landratsamt sieht als Ursache für die meisten Störfälle die große Straßenbaustelle zwischen Rohrbronn und Steinach. Die kostet Zeit und Umwege und wird noch bis zu den Herbstferien bestehen.

Das Amt bittet die Eltern um Verständnis für Ausfälle und fehlende Anschlüsse und versichert, „dass es sowohl unser Interesse als auch das der beiden Busunternehmen Dannenmann und Knauss ist, dass die Schüler/-innen sicher und möglichst schnell zur Schule und wieder nach Hause kommen, und wir alles dafür tun, um dies zu gewährleisten.“