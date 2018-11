Winnenden Eltern lehnen Ganztagsschule im Schelmenholz ab

Mehr als 40 Ablehnungen hat Simone Hinkel im Maximilian-Kolbe-Kindergarten gesammelt, Melanie Hahn brachte aus dem Christophoruskindergarten 33 mit und 15 kommen aus dem Hanweiler Kindergarten. Etwa drei Viertel der befragten Eltern wollen demnach nicht, dass ihr Kind in der Grundschule vier Tage die Woche sieben oder acht Stunden betreut wird und dass dieses Angebot verpflichtend für alle Eltern wird.

Befragung aller künftigen Grundschuleltern gefordert

Bürgermeister Sailer und der städtische Schulamtsleiter Andreas Hein und auch die anwesenden Gemeinderäte machten mehrmals deutlich, dass der endgültige Beschluss zur Umwandlung der Grundschule in eine Ganztagsschule noch nicht gefasst sei. Bisher habe lediglich der mehrheitlich gefasste Beschluss der Schulkonferenz, bestehend zu gleichen Teilen aus Eltern und Lehrern/Schulleitern, eine bauliche Prüfung des Gebäudes durch die Stadt ausgelöst. Man habe erst zwei von insgesamt acht erforderlichen Schritten auf dem Weg zum Ganztagsmodell gemacht, nun seien die Lehrer und die Schulleitung am Zuge, ein pädagogisches Konzept zu erarbeiten, das die hohen Anforderungen der Stadt Winnenden an die Qualität der Ganztagsbetreuung erfüllt. „Wir liegen damit über den eher unverbindlichen Vorgaben des Landes“, betonte Andreas Hein. Doch viele der sich zu Wort meldenden Eltern machten klar, dass es ihnen überhaupt nicht um die Qualität der Betreuung oder das spezielle Konzept geht. Sie möchten frei entscheiden, wann sie am Nachmittag mit ihrem Kind Zeit verbringen oder welchen Sportverein oder welchen Musikunterricht es besucht. Eine offene Ganztagsschule, bei der flexibel ein bis vier Tage gebucht werden könnten, wäre ihnen sympathischer. Manche bezweifeln allerdings auch den Wert des Konzepts, bei dem der Unterricht nicht in einem Block am Vormittag stattfindet, sondern auf den Tag verteilt wird, ebenso wie die Versorgung mit ausreichend Lehrern.

Die Versammelten baten die Stadtvertreter, die Kindergarteneltern im gesamten Stadtgebiet zu befragen und so den Bedarf nach Ganztagsbetreuung in der Grundschule zu ermitteln. Bürgermeister Norbert Sailer nimmt dies ins Rathaus mit, erklärte aber auch, dass er mit Blick auf die steigende Nachfrage nach Ganztagskindergartenplätzen einen Ausbau der Ganztagsschulplätze für geboten hält, es sei „eine gesellschaftliche Aufgabe“. Es sei durchaus möglich, dass Eltern, die beide arbeiten möchten oder auch müssen, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können, ihre Kinder in die Ganztagsschule fahren, so wie sie jetzt schon den Ganztagskindergarten ansteuern, meinte Stadtrat Richard Fischer.

Charme des verbindlichen Modells: Kostenlos für alle

Der Charme des angestrebten verpflichtenden Modells sei jedenfalls, dass es für die Eltern kostenlos zu haben ist, im Gegensatz zu Früh- und Spätbetreuung vor und nach der Schule oder der flexiblen Nachmittagsbetreuung in der „Tomate“ für Stöckachschüler. Sailer verwies darauf, dass möglicherweise die „schweigende Mehrheit“ ganz anders denke als die Eltern beim Infoabend. In diesem Sinne äußerte sich auch ein Mann: „Ich glaube nicht, dass sich hier heute Abend der sozioökonomische Durchschnitt vom Schelmenholz befindet. Viele Eltern brauchen beide Einkommen und daher eine Ganztagsschule.“