Winnenden Ende einer Ära: Parfümerie Wöhrle übergibt an Nachfolger

Die Schwestern übernahmen in den 90ern das Geschäft und zogen 2004 damit in die heutigen Räume. Vor allem Büro und Lager haben sie in den letzten Wochen ausgeräumt. „Wir müssen einiges archivieren, und ich bin so jemand, der alle Erinnerungsstücke und Zeitungsartikel aufbewahrt“, sagt Carolin Wöhrle-Reiter. „Vor dem nächsten halben Jahr habe ich Respekt, aber meine Schwester und ich haben uns vorgenommen, in dieser Zeit erst einmal nichts zu tun.“ Dass dies so bleibt, glaubt sie nicht. Was genau neu beginnt, ahnt sie im Moment aber ebenfalls nicht. „Es wird sich alles fügen, jeder findet sein Plätzle“, ist sie sicher.

„Es ist viel Wehmut aufgekommen in den letzten Wochen, viele Kunden haben mich in den Arm genommen, ich hatte oft Tränen in den Augen“, sagt Isolde Wöhrle-Nachtrieb. Die Schwestern sind einfach froh, dass der Laden gleich am Montag, 3. Februar, wieder aufmachen wird.

Lavandula in der Schlossstraße muss schließen

Nicht so bei „Lavandula“ an der Schlossstraße 6. Marion Bahler (50) hat sich mit Düften und Kosmetikprodukten aus Südfrankreich sowie Dekoartikeln, Karten, Handtaschen und Schals vor knapp fünfeinhalb Jahren selbstständig gemacht. In der kurzen Zeit musste sie zweimal umziehen. Weil das Haus gegenüber baufällig wurde, brachte die damalige Vermieterin, die Stadt, Bahler eine Weile im Ladenlokal an der Torstraße unter.

„So ein kleines Geschäft ist eine sterbende Angelegenheit“, sagt sie nun seufzend. Marion Bahler konnte nicht davon leben. „Den Run, seit es Rabatte gibt, hätte ich mir früher gewünscht“, sagt Marion Bahler. Am Freitag ist offiziell der letzte Verkaufstag, für den Kundenstamm gibt es eventuell an einzelnen Tagen, an denen der Laden ausgeräumt wird, noch einen „Flash-Sale“.

Es gibt viele Gründe, warum es ein kleines Lädchen schwer hat. Die Hersteller selbst schneiden bisweilen den Händlern ins Fleisch, wenn sie bei Internetbestellungen Zusatzangebote machen, sagt Marion Bahler. Immerhin war die Miethöhe „echt fair und okay“. Ein anderes Geschäft aus Winnenden wird ungefähr ab April hier einziehen und eine von Bahlers beliebtesten französischen Produktlinien, „Maison Berger“, weiter anbieten.

Begonnen hat „Lavandula“ nach einem Urlaub in der Provence. „Ich wollte einen kleinen, netten Laden anbieten, habe dafür meinen Job aufgegeben und viel Herzblut reingesteckt.“ Das Problem sei nur, so Marion Bahler: „In der Provence sind viele Touristen, hier viele Schwaben.“ Von der Fußgängerzone aus bog nicht jeder automatisch in die Seitenstraße ab. Die Selbstständigkeit bot Bahler kein Einkommen, sondern blieb ein Hobby. Gleichwohl hat sie etliche „nette, inspirierende Kunden kennengelernt“. Zum Abschied bittet sie alle, den Winnender Einzelhandel zu unterstützen.

Über Geschäft vor Weihnachten konnte sie sich indes nicht beklagen – „doch obwohl man ackert und bisweilen nicht mal aufs Klo kann, bleibt unterm Strich nichts übrig.“ Als dieses Jahr wegen der Bonpflicht noch ein Kassen-Update für 800 Euro notwendig wurde, zog Marion Bahler die Reißleine. „Gerade eben habe ich meinen Kredit abbezahlt. Eine Punktlandung“, sagt sie. Und blickt nach vorne: Nach einem privat stressigen Umzugsjahr wird sie sich nun verstärkt um ihre Gesundheit und um ihre Eltern kümmern, die hierherziehen werden. „Und dann wird sicher eine neue Tür aufgehen.“

Parfümerie Kurz macht weiter wie gewohnt

Von Hand schiebt der Kunde die Glasscheiben der Tür zum zweiten Duftfachgeschäft in der Innenstadt auseinander: Die Parfümerie von Elfy Kurz (80) neben der Toskana-Eisdiele an der unteren Marktstraße ist etwas in die Jahre gekommen. Doch nach wie vor gibt es hier viele besondere Parfums, die nicht in jeder Parfümerie, schon gar nicht in den Drogeriemärkten zu haben sind. Elfy Kurz ist hier im eigenen Haus seit 56 Jahren selbstständig und hat einen unermesslichen Erfahrungsschatz. „Was ich vorhabe, wie lange es noch geht mit meinem Laden, kann ich nicht sagen. Ich weiß es ja selbst nicht. Ich kann ja jederzeit sterben.“ Sie hat viele Mietanfragen für ihr Geschäft, wird aber zu gegebener Zeit „die Winnender vor vollendete Tatsachen stellen“. Bis es so weit ist, berät sie ihre Kunden ausführlich, mit großem Sachverstand und so, wie sie es immer von ihr gewohnt waren. Und regt sich darüber auf, dass die Parkplätze am Holzmarkt wegen der Baustelle weg sind. „Das ist das größte Problem für Fachgeschäfte an der unteren Marktstraße.“