Winnenden Erste-Hilfe-Kurs in Gebärdensprache ausgezeichnet

Winnenden/Berlin.

Jeder Unternehmer träumt davon, eine Marktlücke zu entdecken und entsprechend zu schließen. Einfach ist das nicht, doch der Paulinenpflege ist es gelungen. Mit einem Erste-Hilfe-Kurs für Hörbehinderte. Spezielle Angebote gab es in Deutschland nicht, bis die Paulinenpflege die Idee entwickelte. Um andere Einrichtungen zum Handeln zu ermutigen, hat Lehrer Dietrich Hub gemeinsam mit Schülern und Auszubildenden ein Lehrbuch samt Videos entworfen. Das Innenministerium in Berlin hat die Paulinenpflege nun vor 300 geladenen Gästen für ihr Engagement mit der „Helfenden Hand“ ausgezeichnet. „Wir sind mit dem Flugzeug gekommen“, sagt Julia Fraschka im Humboldt-Carré in Berlin, die gemeinsam mit Natalie Eisenhardt und Anabell Ilnicka am Projekt mitgewirkt hat. „Es ist etwas Besonderes, hier zu sein, und ich finde es toll, dass wir mit dem, was wir tun, gesehen werden“, erzählt die ehemalige Schülerin der Schule beim Jakobsweg, die sich dort zur Rettungssanitäterin ausbilden ließ. Für sprach- oder hörbehinderte Menschen sei ein Erste-Hilfe-Kurs sehr schwierig. „Für manche Worte, die in solchen Kursen oft vorkommen, gibt es nicht einmal die passende Gebärde“, so Julia Fraschka.