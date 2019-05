Winnenden Erster Aldi der Stadt eröffnet

Hinter dem Markt entstehen acht Mehrfamilienhäuser

Aldi gelangte sehr schnell zu seinem neuen Platz auf dem Areal, das jetzt „Nature 8“ genannt wird vom Bauträger Pfleiderer, der hinter dem Aldi in den nächsten Jahren acht Mehrfamilienhäuser baut.

Vor drei Jahren war das Aldi-Vorhaben erstmals an die Öffentlichkeit durchgesickert. Die Firma Wöhrle hatte beschlossen, ins Gewerbegebiet in einen Neubau umzuziehen und ihren Stammsitz am Björn-Steiger-Kreisel zu verlassen. Pfleiderer übernahm das Areal. Zwar hatte die Björn-Steiger-Stiftung auch Interesse an der frei werdenden Fläche bekundet, war aber nicht zum Zug gekommen. Pfleiderer und Aldi schlugen der Stadt den Discountmarkt und die Wohngebäude vor, und der Gemeinderat begrüßte die Pläne. Am 21. Juli 2016 schrieb die Winnender Zeitung: „Wenn alles so läuft wie gewünscht, dann steht bis in ein paar Jahren ein nagelneuer Aldi auf dem Gelände der heutigen Seifenfabrik Wöhrle.“

Das Stadtentwicklungsamt kümmerte sich darum, dass der neue Aldi von der Region genehmigt wurde. Dafür wurde die Verkaufsfläche auf 1000 Quadratmeter begrenzt. Am 1. Juni 2018 schrieb die Winnender Zeitung: „Wöhrle-Areal gleicht einer Mondlandschaft“. Die Seifenfabrik war abgerissen. Der Bau des Discounters hatte begonnen. Heute eröffnet er.