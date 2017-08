Winnenden Exhibitionist in Drogeriemartk?

Winnenden.

In einem Drogeriemarkt in der Marktstraße in Winnenden ist es am Donnerstagabend zu einem Vorfall gekommen, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Eine Angestellte hatte gegen 17.35 Uhr beobachtet, wie ein Kunde, als er die Frau sah, plötzlich seine Hose hochzog und seine Hand aus dem Schritt nahm.