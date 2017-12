Winnenden Firmeneinbruch

Winnenden.

In der Nacht zum Montag (11.12) wurde in der Max-Eyth-Straße in das Firmengebäude eines Werkzeugherstellers eingebrochen. Ein Sicherheitsdienst alarmierte gegen 00.30 Uhr die Polizei, die weder am Tatort noch bei der anschließenden Fahndung Verdächtige feststellen konnte. Wie sich herausstellte, versuchten die Diebe, die über ein Fenster ins Firmengebäude eingedrungen waren, einen vorgefundenen Tresor aufzuflexen. Soweit festzustellen war, hatten die Täter offenbar die Örtlichkeit kurz vor dem Eintreffen der Polizei verlassen. Von den Flexarbeiten stand noch der Qualm in dem betroffenem Büro.