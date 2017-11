Winnenden Förderpreis für Jugendfeuerwehren

„Jugendfeuerwehr trifft Industrie“: Dieses Projekt ist so toll, dass am Montag am frühen Abend in Berlin der erste Platz des Förderpreises „Helfende Hand“, Kategorie „innovative Konzepte“, in die Hand des Winnender Stadtjugendfeuerwehrwarts Daniel Bahner und seiner mitgereisten Kolleginnen und Kollegen gedrückt wurde. Und zu diesem Preis gehören neben der Ehre auch 8000 Euro. Was man damit wieder alles machen kann!

Gegen große Konkurrenz durchgesetzt

Die Jugendfeuerwehren aus dem Rems-Murr-Kreis haben sich gegen eine große Konkurrenz durchgesetzt. Insgesamt gab es, sagt Edmund Baur, fast 200 Bewerbungen. Baur saß als Bundesbeauftragter des Malteser-Hilfsdienstes mit in der Jury. Er war dabei, als nach der ersten Sichtung – da ging es nur um die Erfüllung der Ausschreibungsbedingungen – die übrig gebliebenen Bewerber bewertet werden mussten.

Am Ende, sagt Baur, darf jeder der acht Juroren nur zehn Vorschläge machen. Üblicherweise bleiben dann zwischen 50 und 60 Bewerbungen übrig. Denn oft fallen schon mehrere Stimmen auf ein Projekt. Und dann kommt’s zur zweitägigen Jurysitzung. Da wird diskutiert, der Bewertungsbogen ausgewertet, eine Reihenfolge festgelegt, noch mal alles durchgesprochen. Denn auf keinen Fall sollte die Jury auf Projekte hereinfallen, die einfach nur gut und aufwendig präsentiert worden sind.

Projekt knüpft Kontakte zwischen Arbeitgebern und Ehrenämtlern

Die Kreisjugendfeuerwehren haben sich sicher gut präsentiert. Vor allem aber haben sie mit den Inhalten ihres Projektes überzeugt. Aber wieso? Was haben die Jugendfeuerwehren gemacht?

Im Jahr 2013 war’s, da kamen einige Jugendbetreuer der Feuerwehren, der Verbandsvorsitzende und IHK-Bezirkskammerpräsident Claus Paal zusammen. Ihre Frage: Wie knüpfen wir zwischen unserer Feuerwehrjugend und den Arbeitgebern im Kreis ganz zwanglos und vergnüglich Kontakte? Wie werben wir für Verständnis für die Verpflichtungen, die die Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr so mit sich bringt? Wie gewinnen wir vielleicht sogar noch ein paar Mitglieder? Und wie kommt bei all dem Netzwerken auch noch was Tolles zum Anfassen und Benutzen dabei raus?

Seit 2014 gibt's regelmäßige Treffen

Seit 2014 treffen sich regelmäßig einmal im Jahr Jugendfeuerwehrler und Azubis verschiedener Unternehmen im Kreis. Dann wird zusammen entworfen und gebaut. Am Ende steht eine Seilwickelmaschine oder eine Akkustation, ein Schwenkgrill oder eine Wasserspiel-Anlage da, Jugendliche haben ganz eigenverantwortlich eine Arbeit fertig gebracht, man hat die Fühler ausgestreckt in Richtung Arbeitgeber, die haben tolle junge Leute kennengelernt.

Und: Alle wissen, was die anderen so umtreibt (wir berichteten).

Zur Nachahmung empfohlen

Das, sagt Edmund Baur, ist vorbildlich und zur Nachahmung empfohlen. Denn bei diesem Projekt kocht keiner nur im eigenen Saft, sondern im gegenseitigen Geben und Nehmen, im gemeinsamen Arbeiten lernen sich viele verschiedene Leute kennen und profitieren. Es sei, sagt Baur, eine „Win-win-Situation“.

Außerdem läuft das Projekt inzwischen mehrere Jahre und wird noch weiterlaufen. Und es kann problemlos auf andere Vereine und andere Tätigkeiten umgemünzt werden.

Mit Abstand gewonnen

In der Jury gab’s keine große Diskussion um den ersten Platz, sagt Baur. Es sei ein ordentlicher Punkteabstand gewesen zum Zweit- und zum Drittplatzierten. Es ist also nur recht, dass unsere Leute in Berlin so gestrahlt haben.