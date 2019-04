Winnenden Frau bei Streit lebensgefährlich verletzt

Winnenden.

Eine Frau ist bei einem Streit in der Nacht von Samstag auf Sonntag lebensgefährlich verletzt worden. Wie es genau zu den schweren Verletzungen der 47-Jährigen kam, ist bislang unklar. Die Frau und ein 48-Jähriger waren in einer Wohnung in der Seegartenstraße in Streit geraten. Kurz nach 2 Uhr eskalierte der Streit zwischen den beiden Betrunkenen derart, dass es zu einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung kam.