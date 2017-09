Winnenden Gaststätte mit Musikbox beschallt: Streit eskaliert

Winnenden.

In einer Gaststätte in Winnenden sind am Donnerstagabend drei Männer aneinander geraten. Grund für den Streit war wohl, dass zwei Gäste mit einer mitgebrachten Musikbox die Gaststätte beschallten. Dem 46-Jährigen Betreiber gefiel das gar nicht. Er forderte einen 36-Jährigen auf, die Musik abzustellen.