Winnenden Gedenkgottesdienst für Björn Steiger

Winnenden. Am 3. Mai vor 50 Jahren ist der achtjährige Björn Steiger an den Folgen eines Unfalls gestorben. Er war auf der Schorndorfer Straße von einem VW-Käfer erfasst worden. An dieser Stelle wurde am Freitag ein Gedenkstein für Björn Steiger aufgestellt. Danach erinnerten sich rund 120 Winnender in einem Gedenkgottesdienst an ihn.