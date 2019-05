Winnenden Gemeinderat hält an Zwang zum sozialen Bauen fest

Gegnern geht es um das Konzept an sich, nicht um die Änderungen

Rums. Damit war also klar, dass sowohl in der CDU als auch bei den Freien Wählern Gegenstimmen zu erwarten sind und die Änderung am Konzept auf der Kippe steht. Den Gegnern ging es nicht um die Änderungen, über die abgestimmt werden sollte, sondern um das Konzept an sich. „Sollten die Änderungen heute keine Mehrheit bekommen, sollten wir alles zurück auf null stellen. Dann müssen wir nach anderen Wegen schauen, wie wir an unser Ziel kommen. Nicht zuletzt die Umfrage der Winnender Zeitung hat gezeigt, dass das Thema sozialer Wohnungsbau extrem wichtig ist“, sagte OB Hartmut Holzwarth.

Auch die FDP erklärte, dass sie die Änderungen am Konzept ablehnen werde. „,HasoWo’ sind jede Menge Formeln und Bürokratie“, erklärte Nicole Steiger, während Robin Benz ein individuelles Wohngeld für Benachteiligte ins Spiel brachte.

Dies müsse allerdings vom Bund kommen und könne nicht vom Gemeinderat beschlossen werden, wie Norbert Sailer erklärte.

13 Zustimmungen, zehn Ablehnungen

Christoph Mohr von der ALi unterstützte hingegen das Konzept: „Ich bin ein Befürworter dieser Idee. Wenn wir die Änderung heute nicht beschließen, dann gilt das alte. Und das wird uns vor Gericht um die Ohren gehauen“, sagte er.

Ähnlich sah es auch die SPD um Andreas Herfurth: „Es überrascht mich, dass es jetzt plötzlich wieder eine Grundsatzdiskussion um das Konzept gibt, obwohl es schon letztes Jahr beschlossen wurde. ,HasoWo’ ist zwar nicht die Lösung aller Probleme, aber ein wichtiger Baustein“, erklärte er.

Was sich in der Debatte schon abzeichnete, spiegelte sich auch im Ergebnis der Abstimmung wider. 13 Zustimmungen standen zehn Ablehnungen und einer Enthaltung gegenüber. ,HasoWo’ bleibt also. Vorerst.