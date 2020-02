Winnenden Getarnter Blitzer: Bald gehen Strafzettel raus

Winnenden.

Mal stand der seltsame Anhänger in der Leutenbacher Straße (Fahrtrichtung Leutenbach), dann in der Waiblinger Straße (Fahrtrichtung Innenstadt und Fahrtrichtung B 14) und in der Stöckenhofer Straße (Fahrtrichtung Stöckenhof). Viele Winnender Autofahrer haben sich in den vergangenen zwei Wochen gefragt, was für eine komische Kiste da am Straßenrand steht. Manch einer, der zu schnell unterwegs war, hat vielleicht auch schnell gemerkt, um was es sich dort handelt: einen mobilen Blitzer.