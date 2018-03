Winnenden BILDER: Großbrand in Baach

Winnenden.

"Vollbrand", wie die Polizei meldet, in Baach in einem Wohngebäude der Hauptstraße: Im Moment besteht die Gefahr, dass das Feuer auf andere Häuser übergreift. Die Feuerwehr ist vor Ort. Die Personen, die sich im betroffenen Gebäude befanden, seien aber zum Glück "alle draußen" und nicht in Gefahr - so zumindest der erste, naturgemäß ungesicherte Stand 19.40 Uhr. Wir aktualisieren, sobald wir mehr wissen.