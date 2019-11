Winnenden Gyros-Kneipe am Kronenplatz bleibt geschlossen

Der Bagger ist noch nicht bestellt. Noch kann man das Häusle fotografieren und sich über den Anblick freuen. Aber Gyros kriegt der Mensch keine mehr – weder drin in dem kleinen Gastraum noch draußen auf dem Gehweg vor dem Häusle, wo im Sommer etliche Schüler und Kärcher-Beschäftigte ihre Mittagspause genossen. Die Gyros schmeckten würzig und gut in der Kneipe, und der Wirt Stavros ist ein netter, gastfreundlicher Mensch, der auch mal mürrisch werden konnte, und der gerne mit einfachen Mitteln improvisierte, um seine Kneipe am Laufen zu halten.

Das Haus war in einem unhaltbaren baulichen Zustand, wie vom städtischen Immobilienverwalter Ralf Köder zu erfahren war. Die Stadtverwaltung hat beschlossen, es zu schließen, weil Mitarbeiter der Stadt eine Gefahr für die Bewohner sahen. Deshalb kam das Ende der Gyros-Kneipe ziemlich schnell. Zunächst wurde die Familie des Wirts, die im oberen Stock gewohnt hatte, ausquartiert. Sie bekam von der Stadt eine andere Unterkunft vermittelt. Kurz darauf verfügte die Stadt, dass die ganze Kneipe geschlossen wurde. Es sei einfach nicht mehr zu verantworten gewesen.

In der Stadtverwaltung sieht man nur den Abriss als Lösung

Was man sich unter schlechtem baulichen Zustand vorstellen muss, wollte von der Stadtverwaltung niemand sagen. Aus sicherer Quelle war zu erfahren, dass Elektrogeräte und elektrische Leitungen mit Bastelmethoden verlegt und angeschlossen gewesen sein müssen. Angeblich durfte ein bestimmtes Licht nie ausgeschaltet werden, weil sonst der Kühlschrank auch aus gewesen wäre. Die Elektrik muss den Ausschlag gegeben haben für die Schließung. Insgesamt muss das Haus aber schwer angeschlagen sein, so dass innerhalb der Stadtverwaltung der Abriss des Hauses als einzige Lösung gesehen wird. Winnenden verliert damit den beschaulichsten und am meisten improvisierten griechischen Imbiss der jüngsten Zeit.