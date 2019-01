Winnenden Handballausstellung im Trikotmuseum

Schweikardt: „Es ist eine große Ehre für uns“

„Es ist eine große Ehre für uns, dass es über den TVB eine Ausstellung gibt“, sagt Schweikardt. „Das ist aber nur zweitrangig. Im Fokus steht der gute Zweck. Alles wird hier ehrenamtlich betrieben und kommt im Anschluss benachteiligten Kindern zugute.“

Im Keller des Museums angekommen, wird über die unterschiedlichen Trikots philosophiert. Da man durch das Wasserproblem nicht nah genug an jedes Trikot kommt, ist es oft gar nicht so einfach zu klären, von welchen Spielern die einzelnen Trikots stammen. Mit der tatkräftigen Unterstützung von Jürgen Schweikardt gelingt es allerdings doch.

Zu den Highlights der Ausstellung zählen die Trikots aus dem gewonnenen WM-Finale 2007 von Torhüter Jogi Bitter und dem jetzigen ARD-Experten Dominic Klein, dessen Trikot nach dem Triumph nur getrocknet und nicht gewaschen wurde. Auf Kleins Schuhen sind sogar noch goldene Konfettischnipsel der Siegesfeier zu sehen. Außerdem ist eine der goldenen Kronen, mit denen die Handballer den Sieg feierten, ausgestellt.

Abdrücke von Bierflaschen auf der EM-Schale

Aber auch der TVB kommt in der Ausstellung nicht zu kurz. So sind beispielsweise getragene Trikots von den Aufstiegsspielen aus der Oberliga bis in die Bundesliga im Museum. Auch das Trikot, in dem Mimi Kraus jüngst 18 Treffer gegen Hannover-Burgdorf warf, hängt in der Kirchstraße.

Neben den Trikots der deutschen Handballnationalmannschaft und des TVB, sind auch etliche Medaillen und Pokale zu sehen. So kann ein WM-Pokal von 1952 bestaunt werden, der zu den ältesten des Handballsports zählt. Aber auch die gewonnenen EM-Schalen der deutschen Handballnationalmannschaft von 2004 und 2016 stehen in Winnenden. „Auf der Schale von 2016 sind sogar noch Abdrücke von Bierflaschen zu sehen“, sagt TVB-Pressesprecher Philipp Klaile mit einem Lächeln.

Jogi Bitter jedenfalls ist sich sicher, dass die Ausstellung viele Handballfans anziehen wird. „Hoffentlich sind die Straßen nach Winnenden gut ausgebaut, bei den Massen, die das sehen wollen.“

Wer dachte, dass die Handballprofis die Veranstaltung nach Ausstellungseröffnung direkt wieder verlassen, irrte. Nachdem Erinnerungen über alte Zeiten ausgetauscht wurden, versammelten sie sich im Erdgeschoss des Museums und fieberten beim Public Viewing bei der Partie der deutschen Handballnationalmannschaft gegen Russland mit. Da die Deutschen nur unentschieden spielten, werden es die Trikots aus der Partie vermutlich nicht in das Trikotmuseum in der Kirchstraße schaffen.