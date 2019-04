Winnenden/Hanweiler.

Zu einer Prügelei mit ungebetenen Gästen ist es bei einer Privatparty in Winnenden-Hanweiler gekommen. Am Sonntag gegen 3.30 Uhr waren laut Polizei auf einer Privatparty in der Trollingerstraße ohne Einladung sechs Personen mit zwei Autos aufgetaucht. Der Hausherr bat die Betreffenden, die Party zu verlassen. Diese prügelten jedoch laut Polizei ohne weitere Vorwarnung auf die geladenen Gäste ein. Dabei wurden mehrere Gäste leicht verletzt. Für einen Gast musste ein Rettungswagen angefordert werden. Die Polizei fuhr mit mehreren Streifen aus Winnenden und Waiblingen an. Bis zum Eintreffen der Streifen hatten sich die Angreifer jedoch bereits entfernt.