Winnenden-Birkmannsweiler (ngr).

In Birkmannsweiler auf dem Grundstück des Gasthofes Landhaus Heubach in der Hauptstraße hat am Dienstagnachmittag eine Hecke gebrannt. Niemand wurde verletzt. Die Feuerwehr musste zum Löschen anrücken. Wie die etwa 20 Meter lange und zwei Meter hohe Thuja-Hecke neben den Parkplätzen des Gasthofes gegen 16.45 Uhr in Brand geriet, darüber rätselt auch die Familie Heubach. "Es wurde noch versucht, zusammen mit den Nachbarn zu löschen, doch letztlich mussten wir die Feuerwehr rufen", sagte Antje Heubach, die Tochter des Hauses, dieser Zeitung. Die Thuja-Hecke war alt und zum Teil vertrocknet. Über die Brandursache wolle sie nicht spekulieren. Zum Glück war der Parkplatz leer und niemand kam zu Schaden. Die Feuerwehr löschte schnell und effizient. Die Polizei wird wohl "aufgrund Geringfügigkeit" nicht ermitteln, sagte der Polizeiführer vom Dienst.