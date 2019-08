Winnenden Heimattage: 30 000 Besucher zum großen Festumzug erwartet

Innenminister Thomas Strobl eröffnet die Trachtenausstellung

Am Freitag, 6. September, eröffnet Innenminister Thomas Strobl in der Kreissparkasse (Marktstraße 51) eine Trachtenausstellung. Die Veranstaltung ist nichtöffentlich. Vom 9. September an bis zum 11. Oktober ist die Ausstellung dann für Besucher geöffnet. „Für die Ausstellung suchen wir uns bestimmte Regionen aus und zeigen aus diesen einen Querschnitt aus württembergischen und badischen Trachten“, sagt Gunter Dlabal. Auch um Kopfschmuck wird es in der Ausstellung gehen. Eine Tracht sei 2500 bis 3000 Euro wert. „Heutzutage kann so etwas kaum mehr jemand herstellen“, erzählt er. Dazu findet am Samstag, 7. September, ab 19 Uhr ein Brauchtumsabend in der Herrmann-Schwab-Halle statt.

Alte Handwerkskunst beim Brauchtumsabend

Dort wird gestickt und geschnitzt. „Alte Handwerkskunst wird präsentiert. Quasi alles, was nicht an eine feste Arbeitsstelle gekoppelt ist“, so der Vorsitzende des Trachtenverbands. Außerdem werden verschiedene Tänze aufgeführt, von Livemusik unterstützt. Welche Gruppen spielen? Es werde „ein zusammengewürfelter Haufen ohne Namen“ sein, so Dlabal mit einem Augenzwinkern. Der Abend ist bewirtet, jeder Bürger darf daran teilnehmen.

„Die Heimattage haben das Gemeinschaftsgefühl in der Stadt gestärkt“, zieht OB Holzwarth bereits ein kleines Fazit. Das Festjahr sei mit einer Million Euro veranschlagt worden, wobei 370 000 Euro durch Sponsoren zusammengekommen seien. „Man arbeitet über Grenzen hinweg mit Bürgern und Vereinen zusammen und findet im Land sehr viel Beachtung. Das sieht man auch daran, welche Politiker bisher zu Gast waren. Bis jetzt kamen tolle Begegnungen zustande“, so Holzwarth weiter. „Außerdem habe ich viel Neues über Winnenden gelernt. Mein persönliches Highlight war bisher die Altarführung des Jakobusaltars von Maria Käß. Manchmal zählen die kleinen Momente.“