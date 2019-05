Winnenden Heimattage: Winnenden zieht Zigtausende an

20.000 Gäste waren am Sonntag (05.05.) in Winnenden beim Baden-Württemberg-Tag. Die Zahl wurde ermittelt von den Security-Leuten und der Polizei, die an allen Stadteingängen Wache hielten und die Besucherströme beobachteten. Lockere Menschengruppen flanierten den Tag über durch die Straßen und Geschäfte der Innenstadt und durch die Ausstellung in den Straßen der Bahnhofsvorstadt. Am Samstag allerdings war die Besucherzahl den Tag über wetterbedingt sehr mau.

Dennoch: Viel Spaß beim Klicken durch unsere Fotostrecke.