Winnenden Heimattalk mit Cacau, Manne Lucha und OB Holzwarth

Winnenden. „Sie hören es, ich habe einen kleinen Sprachfehler“, beginnt Manne Lucha mit rollendem „R“ in breitem Bayerisch sein Grußwort zum Heimattalk am Montagabend in der Hermann-Schwab-Halle. „Aber ohne meinen Migrationshintergrund wäre ich hier wahrscheinlich auch nicht Migrationsminister.“

Bereits nach diesen Worten ist klar: Der Minister für Soziales und Integration ist im Gespräch um die Frage „Wo ist Heimat?“ gut aufgelegt. Neben ihm sitzen der ehemalige Fußballer Cacau, OB Hartmut Holzwarth, der Geschäftsführer der Paulinenpflege, Andreas Maurer, und Rafid Taii von der Lernwerkstatt in der Runde. Theaterpädagogin Katharina Naumann zu Königsbrück führt durch den kurzweiligen Abend, den rund 300 Gäste aufmerksam in der Halle verfolgen.