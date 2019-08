Winnenden Hier entstehen 44 neue Wohnungen

Auf der frei werdenden Fläche sollen insgesamt 44 Wohnungen entstehen. Nicht mehr als bisher. Das ist Rieger wichtig. „Wir mosten die Fläche nicht weiter aus“, sagt er.

Moderner sollen die neuen Wohnungen aussehen und sich optisch am Baugebiet Nature 8, das Projektbau Pfleiderer in unmittelbarer Nähe baut, orientieren. Statt der bisherigen 15 Stellplätze entstehen 50. Eine Tiefgarage macht es möglich. „Die Zufahrt erfolgt über den im Zusammenhang mit Nature 8 neu erschlossenen Paul-Wöhrle-Ring und die Adam-Müller-Guttenbrunn-Straße“, erklärt Rieger. Ladesäulen für Elektroautos seien erst mal nicht geplant. „Wir werden aber dafür sorgen, dass man nachrüsten kann“, so Rieger.

Eine bestimmte Zielgruppe spricht die BGW mit den neuen Wohnungen nicht an. „Die Wohnungen sind für junge und alte Leute gleichermaßen geeignet“, berichtet Vorstand Jürgen Schneider. „Im Prinzip eine Art Mehrgenerationenhaus.“

Noch keine Erfahrungswerte mit dem neuen Mietspiegel

Auch barrierefrei sollen die Wohnungen werden. „Wobei mir das Wort barrierearm besser gefällt“, sagt Rieger. „Die Schwellen sind so niedrig und die Türen so breit, dass Rollstuhlfahrer keine Probleme haben“, fährt er fort. Da das Gelände ziemlich abschüssig sei, könne es sein, dass im Außenbereich Treppen nötig sind. Außerdem sei der Gehweg am Eichendorffweg ziemlich steil.

Die Mietpreise der Baugenossenschaft orientieren sich üblicherweise am Mittelwert des Mietspiegels. In den ersten fünf Jahren gebe es keine Mieterhöhungen. „Seit kurzem gibt es den neuen qualifizierten Winnender Mietspiegel. Damit haben wir noch keine Erfahrungswerte und können aktuell auch noch nicht sagen, wie sich die Preise in den nächsten Jahren entwickeln“, so Rieger. Er rechne aber damit, dass der Quadratmeterpreis bei über elf Euro liegen werde. Die Wohnungen im Erdgeschoss sollen dabei etwas günstiger sein als die Penthousewohnungen.